Общество

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет. Документ опубликован в среду, 18 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Такое право им дает подписанный президентом Владимиром Путиным закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона
 "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий".
Российская газетавчера в 11:20

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На 5 лет раньше: Путин подписал закон о возрасте выхода на негоспенсию

РЕН ТВвчера в 23:27

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Известиявчера в 11:23

Путин подписал закон о негосударственной пенсии в 55 и 60 лет

Московский Комсомолецвчера в 12:37

Путин подписал закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Аргументы и Фактывчера в 13:12

Россияне получат возможность выйти на пенсию на пять лет раньше

URA.Ruвчера в 13:39

Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше

Российская газетавчера в 11:20

Путин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ

РИА Новостивчера в 11:13
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Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

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Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

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В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Происшествия

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РИА Новости 01:17
Общество

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Премьер поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество

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Вести ФМ 17 марта в 07:24
Общество

Экспресс-тест на коронавирус разработала «дочка» АФК «Система»

«Система-Биотех», являющаяся дочерней компание АФК «Система», разработала экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции.
Live24 01:51
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
RT на русском 01:54
Кино

Universal проведет в онлайн-режиме премьеры фильмов

Чтобы не переносить премьеры на более поздний срок, было решено уменьшить период между выходом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
Live24 17 марта в 06:27
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Музыка

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Энергетика

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Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
УтроNews вчера в 09:34
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец вчера в 21:52
Общество

Оперштаб опроверг данные о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве в связи с коронавирусом является ложной, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 01:50
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

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Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Финансы

Рынки продолжили падение в поисках дна, дорожают нефть и доллар

Участники финансовых рынков продолжают распродажи и ликвидируют позиции, находя убежище в наличных и почти не реагируя на решения властей, которые пытаются поддержать замедляющуюся из-за коронавируса экономику.
Интерфакс 00:48
Технологии

К тестированию сетей 5G приступят в России

Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Русская Планета вчера в 20:01
Как работают Яндекс.Новости?
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