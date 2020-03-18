с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет. Документ опубликован в среду, 18 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Политика В России могут перенести весенний призыв в армию из-за коронавируса Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что весенний призыв в армию 2020 года могут перенести на другую дату из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК» Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Технологии Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Здоровье Инфекционист назвал альтернативу медицинским маскам Для профилактики вирусных инфекций медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.

Общество В Совфеде оценили вероятность нехватки продуктов из-за коронавируса Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью "Парламентской газете" объяснил, почему россиянам не следует паниковать по поводу продуктов питания на фоне проблемы коронавируса.

Энергетика Цена на нефть Brent выросла на 6% Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).

Шоу-бизнес Сын Тарзана и Королевой стал певцом 18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой Архип Глушко решил продолжить дело родителей. Он выпустил свою первую композицию.

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в России, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.