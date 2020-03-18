Общество
ИзвестияПутин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет. Документ опубликован в среду, 18 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Такое право им дает подписанный президентом Владимиром Путиным закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий".Российская газета11:20
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Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию из-за коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что весенний призыв в армию 2020 года могут перенести на другую дату из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Здоровье
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Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Экономика
Коронавирус может стоить работы 25 млн человек
До 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Казахстане у россиянина выявили коронавирус
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Кино
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Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Здоровье
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала постановление о введении в Югре режима повышенной готовности.
Общество
Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК»
Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Здоровье
Инфекционист назвал альтернативу медицинским маскам
Для профилактики вирусных инфекций медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.
Политика
Трамп подписал закон времен Корейской войны для борьбы с коронавирусом
Президент США Дональд Трасп подписал закон об оборонном производстве (Defense Production Act) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Совфеде оценили вероятность нехватки продуктов из-за коронавируса
Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью "Парламентской газете" объяснил, почему россиянам не следует паниковать по поводу продуктов питания на фоне проблемы коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королевой стал певцом
18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой Архип Глушко решил продолжить дело родителей. Он выпустил свою первую композицию.
Общество
Хуснуллин рассказал о круглосуточных поставках продовольствия в России
Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к пандемии коронавируса
Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших коронавирусом на территории государства.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в России, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов
Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Наука