Общество

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет. Документ опубликован в среду, 18 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Такое право им дает подписанный президентом Владимиром Путиным закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона
 "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий".
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