Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

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