Политика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

РБК11:07

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

РИА Новости09:46

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

ТАСС10:08

Президент России подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Агентство Москва10:01

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Lenta.ru10:00

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Интерфакс09:56

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

RT на русском10:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Москва 24 06:40
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК 16:57
Происшествия

Певец Рома Жуков устроил пьяный дебош в якутском аэропорту

Российский певец и композитор Рома Жуков подвергся административному взысканию в аэропорту якутского Нерюнгри.
Вести.Ru 09:00
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 05:19
Культура

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Piter.tv 00:31
Политика

Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски

Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
МонаВиста вчера в 13:26
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ 15:32
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа.
ТАСС 18:29
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 09:21
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru 05:54
Политика

Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:20
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Политика

Зеленский заявил о намерении провести обмен пленными с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками.
REGNUM 09:29
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Футбол

РПЛ опубликовала сборную десятилетия по версии болельщиков

Bethub.org вчера в 06:37
Футбол

Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»

LiveResult.Ru 16:36
Политика

Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
РИА Новости 14:55
Шоу-бизнес

Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

Ранее в Интернете появилась информация, что фигуристу и хореографу Петру Чернышёву, по предварительной информации, заморозили счета в одном из банков России.
News.ru 04:49
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Шоу-бизнес

Певица Нюша показала трогательное видео с годовалой дочерью

Популярная певица Нюша разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, на котором продемонстрировала свою годовалую дочь.
Территория новостей 14:32
Космос

При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза

У экипажа Международной космической станции утолщается сетчатка и начинается воспаление оптического нерва, а также происходят изменения в сосудах, питающих сетчатку.
Инфо24 26 декабря в 14:59
Общество

В столичный парк «Зарядье» завезли снег

Вести.Ru 02:45
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС 15:36
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости 05:32
Происшествия

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Коммерсантъ 17:59
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Политика

Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о децентрализации власти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную систему Рады.
Газета.Ru 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное