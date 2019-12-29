Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает заемщику возможность вернуть часть страховки при условии, если потребительский или ипотечный кредит будет погашен досрочно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о возврате части страховки после уплаты кредита

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