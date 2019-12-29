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ФАНПутин подписал закон о возврате части страховки после уплаты кредита
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает заемщику возможность вернуть часть страховки при условии, если потребительский или ипотечный кредит будет погашен досрочно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В РФ можно будет вернуть часть стоимости страховки при досрочной выплате кредита
Газета.Ruвчера в 11:28
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