Общество
ИзвестияПутин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Действие закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты.
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Политика
Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом начался около 12:00 мск. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51.
Космос
Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе
Политика
Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
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Пугачева не пришла на похороны Галины Волчек
«Моя жена Алла Борисовна Пугачева просто не нашла сил прийти на похороны Галины Волчек» — заявил муж певицы Максим Галкин порталу «Современник».
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«Металлург» одолел московское «Динамо» по буллитам
Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Политика
После обмена пленными от Украины ждут следующих шагов
Обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР стал важным шагом к дальнейшей реализации Минских договоренностей.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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Роналду: думаю, завершу карьеру через несколько лет
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что задумывается о завершении карьеры.
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Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды
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Полицейские в Пензе проверят, раздавал ли Дед Мороз снюсы детям
Пензенские полицейские проверяют сообщения о раздаче Дедом Морозом снюсов детям.
Политика
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Белорусская община Крыма инициирует вопрос о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщил РИА Новости глава общины Роман Чегринец.
Политика
Пятерых экс-сотрудников «Беркута» обменяли в Донбассе
Пятерых бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», передали ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе.
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Общество
Пользователи госуслуг утекли в сеть
Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Футбол
Арсенал — Челси 1:0 (Перерыв)
Сегодня в 17:00 мск «Арсенал» встретится с «Челси» в матче чемпионата Англии. Встреча 20-го тура пройдет на стадионе «Эмериейтс».
Экономика
Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой «не рожать рабов»
Гаджеты
Стало известно, когда представят новую модель сверхпопулярной линейки умных часов Amazfit Bip
Несколько дней назад стало известно, что компания Huami готовится представить умные часы Amazfit Bip S, которые придут на смену очень популярной модели Bip.
Общество
В 20 городах Украины снизят тарифы на отопление
Власти 20 городов Украины приняли решение о корректировке тарифов на отопление, что позволит уменьшить стоимость коммунальных платежей для населения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
Общество
Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
Всего на конец 2019 года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Московской области были закрыты 28, оставшиеся 11 полигонов планируют закрыть к 2021 году.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
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Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года
Футбол
«Селтик» проиграл «Рейнджерс» Джеррарда в дерби «старой фирмы»
"Рейнджерс" обыграл "Селтик" в матче 21-го тура чемпионата Шотландии по футболу. Игру принято называть дерби "старой фирмы".