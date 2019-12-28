Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Действие закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты.

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

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