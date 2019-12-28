Общество

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Действие закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты.
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Газета.Ru05:26

Путин одобрил частичный возврат страховки при досрочном погашении кредита

РБК02:55

Родных погибших офицеров квартиры не лишат

Российская газетавчера в 14:36

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

RT на русскомвчера в 17:02

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

РИА Новостивчера в 16:19

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Известиявчера в 22:33

Путин подписал закон о досрочном погашении Минобороны ипотеки погибших военных

ТАССвчера в 12:34
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Пензенские полицейские проверяют сообщения о раздаче Дедом Морозом снюсов детям.
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Белорусская община Крыма инициирует вопрос о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщил РИА Новости глава общины Роман Чегринец.
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В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.
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Арсенал — Челси 1:0 (Перерыв)

Сегодня в 17:00 мск «Арсенал» встретится с «Челси» в матче чемпионата Англии. Встреча 20-го тура пройдет на стадионе «Эмериейтс».
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Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года

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