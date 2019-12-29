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РИА НовостиПутин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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В РФ можно будет вернуть часть стоимости страховки при досрочной выплате кредита
Газета.Ruвчера в 11:28
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