Общество

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Действие закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты.
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Газета.Ru05:26

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

RT на русскомвчера в 17:02

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

РИА Новостивчера в 16:19

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Российская газетавчера в 14:36

Путин подписал закон о досрочном погашении Минобороны ипотеки погибших военных

ТАССвчера в 12:34
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В горах на севере Свердловской области ведутся поиски двух туристов

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