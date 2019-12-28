Общество
ИзвестияПутин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Действие закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты.
Читать в источнике
Оценить323
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:51, Ашберн
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Футбол
Карпин: перед «Ростовом» не ставится задача выиграть турнир в Катаре
Футболисты "Ростова" не нацеливаются на победу в товарищеском турнире в Катаре, важно, чтобы игроки выполнили запланированный объем работы, заявил главный тренер донской команды Валерий Карпин.
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Футбол
Суарес сыграл вратаря в прощальном матче Форлана
Культура
Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине
Спорт
Российский лыжник Устюгов одержал победу в первой гонке «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски».
Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Футбол
Кононов может возглавить брестское «Динамо»
Как сообщает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте», в ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Общество
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия
Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
Общество
Путин и Зеленский одобрили штрафы за нелегальную добычу янтаря
Происшествия
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
Шоу-бизнес
Фанаты обнаружили оптическую иллюзию на снимках Полины Гагариной
Певица Полина Гагарина опубликовала несколько своих фотографий, на которых поклонники звезды обнаружили оптическую иллюзию.
Происшествия
Убийцу двухлетней девочки задержали в Москве
В Москве следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки.
Биатлон
Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Происшествия
В квартире стрелка с Лубянки нашли схемы с планами
В квартире жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу по сотрудникам ФСБ возле штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, нашли записки и схемы с планами.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Общество
УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»
Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.