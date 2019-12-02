Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Политика
Два спецназовца СБУ погибли в Донбассе
Два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) погибли во время выполнения боевого задания в Донбассе.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».
Космос
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
Политика
«Сила Сибири»: когда США начнут возмущаться из-за потери китайского рынка?
Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Футбол
Роналду отказался присутствовать на вручении «Золотого мяча»
Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не присутствует на церемонии вручения премии «Золотой мяч».
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
Футбол
«Майнц» в большинстве обыграл «Айнтрахт» в чемпионате Германии
Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1. На 33-й минуте счет в матче открыл защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Наука
Смена времени года не повлияла на внимание и скорость реакции полосатых мышей
Африканские полосатые мыши (Rhabdomys pumilio) остаются одинаково внимательными и быстро реагируют на опасность независимо от смены времени года и связанной с ней ограниченности ресурсов.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Политика
Киев назвал условия отказа от судебных исков к «Газпрому»
Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить договор на один год, но при условии взаимного отказа от судебных претензий.
Политика
Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на слухи о беременности от Алексея Панина
Дана Борисова в соцсетях обратилась к поклонникам по поводу недавно появившихся слухов о беременности.
Происшествия
В Ингушетии мужчина ранил трех дорожных рабочих из травматики
Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестного мужчину, который из травматического оружия ранил трех дорожных рабочих, сообщает региональное МВД.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала, почему ее дочь не живет с Богомоловым
Мать телеведущей Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь не живет вместе со своим мужем Константином Богомоловым.