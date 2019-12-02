Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Первым классом

Российская газета14:47

Путин закрепил за братьями и сестрами право ходить в одну школу

Lenta.ru09:29

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу и детсад

ТАСС07:44

Путин упростил возможность детям поступить в детсад с братьями и сестрами

РБК08:26

Путин подписал закон о преимущественном приеме братьев и сестер в одну школу

Интерфакс08:08

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

РИА Новости07:51

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Коммерсантъ09:01
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