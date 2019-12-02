Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Армия и оружие
Курдский генерал заявил о соглашении по расширению военного присутствия РФ на севере Сирии
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке
Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Происшествия
Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине
В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
Происшествия
Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о минировании
Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево и что в связи с этим сотрудники воздушной гавани усилили меры безопасности.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Шоу-бизнес
Начала ходить и разговаривать: стало известно о состоянии Заворотнюк
В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Происшествия
В Новосибирске отчим убил 5-летнюю девочку
В Новосибирске задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 5-летней падчерицы.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
Дмитрий Черышев назвал игрока, заслужившего получить «Золотой мяч»
Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, кто, по его мнению, достоин стать обладателем «Золотого мяча».
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.