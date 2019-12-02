Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин закрепил за братьями и сестрами право ходить в одну школу

Lenta.ru09:29

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Коммерсантъ09:01

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу и детсад

ТАСС07:44

Путин утвердил право братьев и сестер учиться вместе

Российская газета08:18

Путин подписал закон о преимущественном приеме братьев и сестер в одну школу

Интерфакс08:08

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

РИА Новости07:51

Путин упростил возможность детям поступить в детсад с братьями и сестрами

РБК08:26
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Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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