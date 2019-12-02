Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

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