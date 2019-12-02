Общество

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право зачисления братьев и сестер в одну начальную школу или детский сад. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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