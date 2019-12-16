Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

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