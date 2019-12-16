Экономика

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.
Читать в источнике
Комментировать1399

Подробнее о событии

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ruвчера в 08:30

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

SM News вчера в 16:07
Футбол

Григорий Иванов: «Не представляю себе российский футбол без Гинера»

Про «Динамо», «Спартак», Тулу, которая хочет забрать Меркулова в конце сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 03:30
Происшествия

Шестилетнего ребенка нашли на трассе на Кубани

Rostov gazeta вчера в 06:46
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Наука

Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета вчера в 19:32
Технологии

«Магнит» планирует открыть платформу для цифровой рекламы

Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.
iReactor вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Телеканал 360° вчера в 09:22
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости вчера в 18:03
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Авто

Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер

Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.
Car.ru вчера в 05:31
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Известия 14 декабря в 16:45
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Религия

День святой Варвары: что запрещено делать 17 декабря

Сегодня православные вспоминают великомученицу Варвару Илиопольскую, которая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти.
Волгоградская правда вчера в 22:05
Политика

Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку

ИрСити вчера в 20:49
Происшествия

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

Полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося с ущербом 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело вчера в 04:10
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Общество

Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:36
Политика

Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Известия вчера в 23:33
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Технологии

Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
РБК вчера в 15:28
Политика

Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ оставить своё название

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оставить своё название.
Life.ru вчера в 12:41
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Экономика

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости вчера в 03:45
Общество

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
РИА Новости вчера в 07:29
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Российская газета вчера в 22:53
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Здоровье

После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Mockva.ru вчера в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное