Экономика
ИзвестияПутин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.
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В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
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Григорий Иванов: «Не представляю себе российский футбол без Гинера»
Про «Динамо», «Спартак», Тулу, которая хочет забрать Меркулова в конце сезона.
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Шестилетнего ребенка нашли на трассе на Кубани
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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Наука
Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Технологии
«Магнит» планирует открыть платформу для цифровой рекламы
Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Авто
Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер
Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Религия
День святой Варвары: что запрещено делать 17 декабря
Сегодня православные вспоминают великомученицу Варвару Илиопольскую, которая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти.
Политика
Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
Полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося с ущербом 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Общество
Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".
Политика
Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Технологии
Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
Политика
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ оставить своё название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) оставить своё название.
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Общество
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как избавиться от лишних жировых отложений в области живота.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.