Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января.

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

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