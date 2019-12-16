Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января.
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Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

РИА Новости08:19

Путин «заморозил» накопительную пенсию до 2023 года

Газета.Ru07:58

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

Московский Комсомолец07:49

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

Путин продлил закон о «заморозке» накопительной пенсии

Life.ru07:49

Путин «заморозил» накопительную пенсию до 2023 года

REGNUM07:58
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Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
РБК вчера в 17:00
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
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Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Газета.Ru 08:27
Политика

Украина осудила Россию за непонимание «красных линий»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом.
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Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»

В своем Instagram артистка поделилась видео, на котором она танцует в образе главной героини нашумевшей картины «Пятый элемент».
Privet-Rostov.ru вчера в 13:39
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Происшествия

Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

РБК 06:45
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Газета.Ru 08:16
Наука

Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Взгляд.ру 07:52
Футбол

На Украине отреагировали на оскорбления доведенного до слез футболиста

Lenta.ru 07:21
Футбол

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа

Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Sport24.ru 13 декабря в 09:12
Единоборства

Омич Пётр Ян эффектно нокаутировал члена зала славы UFC

В американском Лас-Вегасе завершился представительный турнир по смешанным единоборствам UFC 245.
Омск здесь вчера в 00:11
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Политика

Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
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Происшествия

Экс-глава департамента Минобороны получил 10 лет колонии за взятку

Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина.
Москва 24 07:12
Общество

Путин отменил банковский роуминг

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Коммерсантъ 08:14
Политика

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Газета.Ru 08:25
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Политика

Бывший глава Минтранса станет вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора, сообщается 16 декабря на сайте петербургской администрации.
SakhaNews 05:45
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru 07:33
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В первой половине декабря 4 бренда изменили ценники

В результате анализа цен на новые автомобили российского рынка аналитики зафиксировали динамику у моделей четырех брендов.
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Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе

13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 07:17
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В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
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Астемир Гордюшенко: «Вторую часть сезона хочу начать там, где смогу играть»

Воспитанник армейской академии Астемир Гордюшенко дал интервью bobsoccer.ru.
Bobsoccer 03:52
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Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
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