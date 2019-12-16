Экономика
Российская газетаПутин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
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На «Адмирале Кузнецове» после ЧП временно запретили сварку
На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны пожара, при этом запрещено проведение огневых работ.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Игры
К гладиаторскому симулятору Gladiux выпустили первый трейлер
Насколько дней назад студия Starcaster Games анонсировала свой новый проект, Gladiux. А теперь выпустила к нему первый короткий трейлер.
Общество
Путин одобрил отмену «банковского роуминга»
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.
Общество
Российская учительница на уроке отрезала волосы восьмикласснику
Автоспорт
Квят не попал в 10 лучших по опросам гонщиков
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не попал в топ-10.
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Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг пришлось ехать в поезде на полу.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Происшествия
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Общество
Док со списанной подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95», основателем которой он был ранее.
Футбол
ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА
Неизвестно, как отреагируют на сделку армейские болельщики, для которых 18 лет клуба под руководством Евгения Гинера стали золотой эпохой: шесть чемпионств, семь кубков и суперкубков страны, и первый в истории России Кубок УЕФА.
Общество
Комиссар Франции по вопросам пенсионной реформы ушел в отставку
Заявление о своей отставке с поста верховного комиссара Франции по вопросам реформы пенсионной системы подал Жан-Поль Дельвуа, об этом он заявил 16 декабря на своей странице в Twitter.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Спорт
Геральдический совет предложил создать олимпийский флаг для сборной РФ
Глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов заявил, что спортсмены из России на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, сообщает ТАСС.