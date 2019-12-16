Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

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