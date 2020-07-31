Экономика
ГлобалМСК.руВладимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Лидер страны Владимир Путин поставил свою подпись под текстом закона, разрешающего со следующего года осуществление сделок ЦФА (цифровые финансовые активы), но запрещающего использовать в российском государстве криптовалюты в качестве средств платежа.
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Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com 06:26
Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
Футбол
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком минувшего сезона РПЛ
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игрокои сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ».
Metaratings 10:43
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Сразу было ясно, что „Мерседесы“ слишком быстры»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании.
Sports.ru 10:37
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
Российская газета 12:14
Общество
Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова
Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой.
Известия 12:38
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Футбол
«Енисей» одержал волевую победу над «Иртышем» в матче ФНЛ
В рамках первого тура ФНЛ «Енисей» на выезде обыграл «Иртыш». Омская команда открыла счет на 20-й минуте усилиями Кротова.
ProstoProSport 10:48
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Автоспорт
Россиянин Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Великобритании
Российский пилот Никита Мазепин стал победителем первой гонки, прошедшей в рамках четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-2".
Интерфакс-Спорт 12:12
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Общество
СРОЧНО: Умер известный украинский каратель
О смерти известного карателя сообщается на странице батальона в соцсети.
Rusvesna.su 11:57
Общество
В Екатеринбурге демонтировали арт-объект про протесты из-за храма
В Екатеринбурге власти приказали демонтировать арт-объект, который был установлен утром в субботу в городском сквере в память о протестах из-за строительства храма.
Московский Комсомолец 11:46
Футбол
Арсенал — Челси 0:1 (1-й тайм)
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Происшествия
На Депардье подали новую жалобу о домогательствах
В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Решетова назвала причину раздельного отдыха с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова объяснилась перед поклонниками, почему она отдыхает отдельно от него.
Слово и Дело 07:26
Авто
Lamborghini представила новый трековый гиперкар Essenza
Атмосферник V12 с рабочим объемом цилиндров 6,5 литра считается самым мощным у данного производителя.
Anonsens вчера в 20:32
Экономика
РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56