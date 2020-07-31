Лидер страны Владимир Путин поставил свою подпись под текстом закона, разрешающего со следующего года осуществление сделок ЦФА (цифровые финансовые активы), но запрещающего использовать в российском государстве криптовалюты в качестве средств платежа.

Владимир Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

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