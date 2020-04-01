Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Цель закона — создание «предсказуемых и благоприятных условий» для инвестиционных проектов, а также для ведения бизнеса.

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

Общество В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Происшествия В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19 Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.

Здоровье У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.

Технологии В КФУ разрабатывают экспресс-тест на коронавирус Ученые Казанского федерального университета совместно с АНО «Научно-исследовательский центр ДНК» трудятся над созданием теста на выявление коронавируса.

Общество Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.

Игры Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.