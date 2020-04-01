Экономика

РБКРБКПутин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Цель закона — создание «предсказуемых и благоприятных условий» для инвестиционных проектов, а также для ведения бизнеса.
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Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

ТАССвчера в 13:02

Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъвчера в 09:57

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 07:20

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБКвчера в 08:21

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.рувчера в 07:59

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдашвчера в 07:41

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарантвчера в 09:46
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Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
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Белоруссия планирует купить в апреле у России 2 миллиона тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил премьер-министр Сергей Румас.
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В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка

Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
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Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

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Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить.
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Общество

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"Почта России" в апреле доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в почтовых отделениях.
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Цена нефти Urals обвалилась до $10

Котировки российской нефти Urals снова обновили антирекорды.
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В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
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2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»

Режиссером второй части стал Жора Крыжовников. В фильме "Лед 2" вновь собрался мощнейший актерский состав.
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В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

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Интервью с Ходорковским вышло в эфир накануне. Журналисты «Эха Москвы» побеседовали с ним во время программы «Утренний разговор».
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В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса

За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
БИЗНЕС Online 03:29
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В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19

Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
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Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
ФАН вчера в 05:52
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В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок

"В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства", - говорится в сообщении.
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Впервые за полтора года Земфира выпустила новую песню

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Влажный воздух может помочь победить коронавирус

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М.Ходорковский― Было такое много лет назад.
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Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В КФУ разрабатывают экспресс-тест на коронавирус

Ученые Казанского федерального университета совместно с АНО «Научно-исследовательский центр ДНК» трудятся над созданием теста на выявление коронавируса.
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Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
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Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

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