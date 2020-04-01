Экономика
РБКПутин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Цель закона — создание «предсказуемых и благоприятных условий» для инвестиционных проектов, а также для ведения бизнеса.
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Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Белоруссия собралась закупить у России нефть по 4 доллара за баррель
Белоруссия планирует купить в апреле у России 2 миллиона тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил премьер-министр Сергей Румас.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка
Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России
Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить.
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии на дом
"Почта России" в апреле доставит на дом пенсии и пособия гражданам, которые ранее получали выплаты в почтовых отделениях.
Энергетика
Цена нефти Urals обвалилась до $10
Котировки российской нефти Urals снова обновили антирекорды.
Экономика
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
Кино
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
Режиссером второй части стал Жора Крыжовников. В фильме "Лед 2" вновь собрался мощнейший актерский состав.
Политика
Песков раскритиковал интервью «Эха Москвы» с «беглецом» Ходорковским
Интервью с Ходорковским вышло в эфир накануне. Журналисты «Эха Москвы» побеседовали с ним во время программы «Утренний разговор».
Общество
В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19
Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
Здоровье
В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус
В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.
Общество
С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок
"В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства", - говорится в сообщении.
Музыка
Впервые за полтора года Земфира выпустила новую песню
Певица Земфира на своём YouTube-канале, а также на цифровых сервисах, опубликовала новую песню под названием "Крым".
Наука
Влажный воздух может помочь победить коронавирус
Общество
Разворот (утренний): Михаил Ходорковский
М.Ходорковский― Было такое много лет назад.
Общество
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Технологии
В КФУ разрабатывают экспресс-тест на коронавирус
Ученые Казанского федерального университета совместно с АНО «Научно-исследовательский центр ДНК» трудятся над созданием теста на выявление коронавируса.
Общество
Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
Игры
Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Здоровье
В Нижегородской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 31 марта в Нижегородской области официального зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один - за последние сутки.