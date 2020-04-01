Экономика

Долг.рфДолг.рфПутин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

Президент России сегодня, 1 апреля, подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ, сообщают Banki.ru. Закон представляет собой набор требований к организациям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений.
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Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

ТАССвчера в 13:02

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдашвчера в 07:41

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарантвчера в 09:46

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБКвчера в 08:21

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.рувчера в 07:59

Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъвчера в 09:57

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 07:20
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Происшествия

Проходящего по делу Голунова экс-полицейского проверят по другому делу

Экс-полицейский Максим Уметбаев, проходящий по делу журналиста Ивана Голунова, стал объектом доследственной проверки.
Известия 08:29
Политика

Путин подписал указ о выходных до 30 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
РИАМО 10:28
Энергетика

Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:36
Энергетика

В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4

Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.
REGNUM 06:11
Общество

Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 11:06
Политика

Путин назначил Цыбульского врио губернатора Архангельской области

Президент принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Российская газета 10:56
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Политика

Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Происшествия

В Югре госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения

Ханты-Мансийск, 2 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В Югре после контакта с заражённым коронавирусом сотрудником сервисной компании госпитализировали 40 вахтовиков с Приобского месторождения.
REGNUM 00:51
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в формате спецшоу

Напомним, что шоу «Евровидение» проходило ежегодно с 1956 года. В этом году музыкальный конкурс был намечен на 12 — 16 мая в Роттердаме.
Интермонитор.ру вчера в 20:42
Игры

Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Футбол

Чемпионат Бельгии окончательно остановлен

В четверг, 2 апреля, стало известно о досрочном завершении сезона в Бельгии. Об этом сообщает местное издание «HLN».
ГЛАС.RU 08:46
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 10:58
Кино

Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу

Игромания.ру 03:55
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Экономика

Fitch спрогнозировал рецессию в России

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь изменило прогноз о российской экономике: если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
РБК 10:30
Политика

«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России

Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей.
Моя Москва.онлайн 01:06
Общество

В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Shraibikus News 10:01
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Заразившимся коронавирусом мужчиной оказался депутат ЗС РК

По данным издания, мужчина проживает в другом регионе.
Петрозаводск говорит 10:26
Общество

В Свердловской области до 1 июня закрыты все объекты массового отдыха

Согласно Указу, до 1 июня в области приостановлена работа всех объектов массового отдыха.
Уральский меридиан 09:13
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
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