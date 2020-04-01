Президент России сегодня, 1 апреля, подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ, сообщают Banki.ru. Закон представляет собой набор требований к организациям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

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