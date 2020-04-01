Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов.
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Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

ТАСС13:02

Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъ09:57

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБК08:21

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарант09:46

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.ру07:59

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдаш07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости07:20
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Приложение для контроля самоизоляции москвичей запустят 2 апреля

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Вести.Ru 02:59
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Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

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Симферополь, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму.
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
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Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
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В среду, 1 апреля, стало известно, что богатейшие жители России потеряли за первый квартал 2020 года 62,6 миллиарда долларов США.
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Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
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После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

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Клемент Лефевр (Clem Lefebvre), основатель проекта Linux Mint, объявил, что новый релиз операционной системы Linux Mint 20 под кодовым названием Ulyana будет выпущен только в 64-битной версии.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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BFM.ru вчера в 19:26
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»

Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

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В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В силу нестабильности макроэкономической ситуации ОАО РЖД ожидает существенного снижения производственных показателей и предлагает сократить рабочее время сотрудников, в том числе и высокопоставленных, чтобы не сокращать персонал.
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Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
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Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
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Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
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30-летняя Полина Максимова спровоцировала слухи о беременности

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова появилась в шоу «Вечерний Ургант» вместе со своим избранником – актером Егором Корешковым, который стал популярен благодаря роли в «Отеле Элеон».
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