Экономика
Газета.RuПутин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов.
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Общество
Приложение для контроля самоизоляции москвичей запустят 2 апреля
Мобильное приложение для москвичей, проходящих на дому курс лечения от новой коронавирусной инфекции, станет доступно 2 апреля.
Киберспорт
Dosia присоединился к Mustang Crew
Москва, 1 апреля 2020, 23:15 — REGNUM 31-й летний российский киберспортсмен Михаил «Dosia» Столяров продолжит карьеру в команде Mustang Crew, где играет небезызвестный экс-игрок Vega Squadron Павел «hutji» Лашков.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Транспорт
В Крыму из-за коронавируса остановлены морские перевозки пассажиров
Симферополь, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Морские пассажирские перевозки временно приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса в Крыму.
Культура
Слепаков записал матерную песню про коронавирус
Клип на новую песню юмориста Семена Слепакова о коронавирусе собрал более двух миллионов просмотров менее чем за сутки с момента публикации на YouTube и возглавил топ трендов русскоязычного сегмента этой платформы.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Экономика
Богатейшие жители России в марте потеряли более 33 миллиардов долларов
В среду, 1 апреля, стало известно, что богатейшие жители России потеряли за первый квартал 2020 года 62,6 миллиарда долларов США.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19
Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Гаджеты
Релиз Linux Mint 20 Ulyana выйдет только в версии 64-бит
Клемент Лефевр (Clem Lefebvre), основатель проекта Linux Mint, объявил, что новый релиз операционной системы Linux Mint 20 под кодовым названием Ulyana будет выпущен только в 64-битной версии.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Кино
Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»
Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Экономика
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время
В силу нестабильности макроэкономической ситуации ОАО РЖД ожидает существенного снижения производственных показателей и предлагает сократить рабочее время сотрудников, в том числе и высокопоставленных, чтобы не сокращать персонал.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Шоу-бизнес
30-летняя Полина Максимова спровоцировала слухи о беременности
Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова появилась в шоу «Вечерний Ургант» вместе со своим избранником – актером Егором Корешковым, который стал популярен благодаря роли в «Отеле Элеон».