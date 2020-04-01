Экономика
РИАМОПутин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите и поощрении капиталовложений, документ опубликовали на портале правовой информации, сообщает Газета.ru.
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Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Здоровье
Медики рассказали о способах снижения сахара в крови во время еды
Специалисты Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association) провели исследование и выяснили, какие продукты способны снизить уровень сахара в крови и предотвратить развитие сахарного диабета.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
Кино
Режиссёр «Хранителей» снимет новый фильм ужасов для Universal
Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 16:18 — REGNUM Стивен Уильямс, снимавший эпизоды для сериала HBO «Хранители», подписал контракт с кинокомпанией Universal на создание оригинального фильма ужасов.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Экономика
«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков
В марте сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (входят X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит») приняла решение не накладывать штрафы на поставщиков и производителей товаров, по которым будут наблюдаться недопоставки.
Общество
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам: прямая трансляция
Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Финансы
S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов
Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что в текущем году доля проблемных кредитов в российских банках увеличится почти в два раза, с 8% до 15%.
Экономика
Более 80 стран обратились за помощью к МВФ для борьбы с коронавирусом
Свыше 80 стран обратились в Международный валютный фонд (МВФ) за помощью для борьбы с пандемией.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Экономика
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Здоровье
Европейский ученый оценил пользу самодельных масок
"Что же касается самодельных масок, то для меня это выражение социальной солидарности", - цитирует Монтгомери "Интерфакс".
Общество
В Петербурге приземлился самолёт из Катара
Кино
Меры поддержки киноиндустрии приняло правительство Южной Кореи
Другие меры направлены на поддержку дистрибьюции и кинопроизводства.
Политика
«Коммерсантъ»: следующую неделю в России объявят нерабочей
Накануне продлить нерабочую неделю предложили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации в Москве Умара Джабраилова
По информации телеканала «360», предприниматель сам себе нанёс раны в номере гостиницы на Измайловском шоссе и объяснил медикам своё поведение «шоковым состоянием».
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян
Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
Общество
В Крыму запретили ездить на автомобилях
В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
Общество
Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»
Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».