Экономика

РИАМОРИАМОПутин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите и поощрении капиталовложений, документ опубликовали на портале правовой информации, сообщает Газета.ru.
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Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

ТАССвчера в 13:02

Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъвчера в 09:57

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарантвчера в 09:46

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБКвчера в 08:21

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.рувчера в 07:59

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдашвчера в 07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 07:20
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Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Здоровье

Медики рассказали о способах снижения сахара в крови во время еды

Специалисты Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association) провели исследование и выяснили, какие продукты способны снизить уровень сахара в крови и предотвратить развитие сахарного диабета.
Новая Кубань 04:07
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Кино

Режиссёр «Хранителей» снимет новый фильм ужасов для Universal

Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 16:18 — REGNUM Стивен Уильямс, снимавший эпизоды для сериала HBO «Хранители», подписал контракт с кинокомпанией Universal на создание оригинального фильма ужасов.
REGNUM 09:18
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Экономика

«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

В марте сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (входят X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит») приняла решение не накладывать штрафы на поставщиков и производителей товаров, по которым будут наблюдаться недопоставки.
Компания 07:23
Общество

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам: прямая трансляция

Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.
Sport24.ru 06:28
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Финансы

S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов

Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что в текущем году доля проблемных кредитов в российских банках увеличится почти в два раза, с 8% до 15%.
Саминвестор 07:01
Экономика

Более 80 стран обратились за помощью к МВФ для борьбы с коронавирусом

Свыше 80 стран обратились в Международный валютный фонд (МВФ) за помощью для борьбы с пандемией.
Gazeta.SPb 01:00
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Общество

В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Экономика

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Американская экономика получила мощный удар из-за распространения коронавируса по территории страны.
Российская газета 09:25
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
Здоровье

Европейский ученый оценил пользу самодельных масок

"Что же касается самодельных масок, то для меня это выражение социальной солидарности", - цитирует Монтгомери "Интерфакс".
Вестник Кавказа 09:31
Общество

В Петербурге приземлился самолёт из Катара

Мегаполис онлайн 07:34
Кино

Меры поддержки киноиндустрии приняло правительство Южной Кореи

Другие меры направлены на поддержку дистрибьюции и кинопроизводства.
Кинобизнес сегодня 09:00
Политика

«Коммерсантъ»: следующую неделю в России объявят нерабочей

Накануне продлить нерабочую неделю предложили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Snob.ru 04:26
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации в Москве Умара Джабраилова

По информации телеканала «360», предприниматель сам себе нанёс раны в номере гостиницы на Измайловском шоссе и объяснил медикам своё поведение «шоковым состоянием».
Говорит Москва 09:27
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян

Жители России стали чаще приобретать водку из-за нехватки дезинфицирующих средств на фоне распространения коронавируса.
РБК 09:36
Общество

В Крыму запретили ездить на автомобилях

В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.
ForPost 07:15
Общество

Генпрокуратура обнаружила фейки о коронавирусе на сайте «Эха Москвы»

Генпрокуратура во время мониторинга обнаружила сообщения с недостоверной информацией о ситуации с коронавирусом COVID-19 на официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».
Коммерсантъ 08:48
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