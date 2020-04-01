Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите и поощрении капиталовложений, документ опубликовали на портале правовой информации, сообщает Газета.ru.

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ

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