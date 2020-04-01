Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о защите инвестиций

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Он закрепляет объем инвестиций для компаний, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также требования к ним.
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Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъ09:57

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдаш07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБК08:21

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.ру07:59

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарант09:46

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

ТАСС07:26

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости07:20
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Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
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Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля

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ТАСС 10:31
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Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
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Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
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В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
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Избежавшее санкций США судно Bravenes направляется к «Северному потоку — 2»

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