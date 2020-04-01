Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов.
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Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъ09:57

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарант09:46

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости07:20

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.ру07:59

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдаш07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

ТАСС07:26

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБК08:21
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Экономика

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Вечерняя Москва 29 марта в 13:01
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Газета.Ru 07:56
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В новом постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой говорится о различных мерах борьбы с распространением заболевания.
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В Саратовской области отложили введение пропускного режима

Введение пропускной системы в Саратовской области в качестве меры по нераспространению коронавируса перенесли на 4 апреля на фоне ситуации с очередями за спецпропусками, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
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Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Общество

Правительство Украины хочет ужесточить карантинные меры

Кабинет министров Украины намерен усилить карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в стране, решение разработать до 2 апреля дополнительные ограничения принято на заседании правительства в среду.
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Лолита рассказала о нападении на ее мать в Киеве из-за русской речи

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Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
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Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища

Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду 1 апреля "Ведомости".
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Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
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Правительству позволили устанавливать сроки ограничительных мер и определять правила поведения жителей.
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Губернатор Кузбасса лично разогнал работников ТЦ в Новокузнецке

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Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
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Общество

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

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Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

25 тысяч россиян хотят вернуться домой

Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.
Газета.Ru 09:26
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
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Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

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Назван самый явный признак заражения коронавирусом

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В СБУ ждут визита Гео Лероса для дачи показаний по инциденту с Ермаком

В Службе безопасности Украины прокомментировали отказ депутата от партии «Слуга народа» Гео Лероса получить повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
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В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
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