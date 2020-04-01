Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о защите инвестиций

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Он закрепляет объем инвестиций для компаний, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также требования к ним.
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Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБКвчера в 08:21

Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъвчера в 09:57

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарантвчера в 09:46

Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

ТАССвчера в 13:02

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.рувчера в 07:59

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдашвчера в 07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 07:20
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Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости вчера в 20:04
Политика

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России.
Lenta.ru вчера в 21:23
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru вчера в 18:20
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Полиграф.Медиа вчера в 04:39
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 31 марта в 04:18
Игры

Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

NewInform вчера в 06:26
Общество

В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции

Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Рифей-Пермь 31 марта в 11:01
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Авто

Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня вчера в 01:37
Футбол

РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
РБК вчера в 12:50
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Ломбардии

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию в 17 лечебных учреждениях в итальянской Ломбардии.
ТАСС вчера в 22:25
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия вчера в 06:43
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби

ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ вчера в 14:04
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости вчера в 11:00
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия вчера в 00:55
Общество

В Саратовской области перенесли срок введения пропускного режима

В Саратовской области на два дня перенесен срок введения пропускной системы для работающих граждан, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 11:03
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции.
Piter.tv вчера в 01:31
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
ProstoProSport вчера в 06:27
Общество

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона

В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Lenta.ru вчера в 14:41
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ вчера в 04:42
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