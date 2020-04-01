Экономика
КоммерсантъПутин подписал закон о защите инвестиций
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Он закрепляет объем инвестиций для компаний, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также требования к ним.
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Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Политика
Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России
Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине
Общество
В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции
Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Авто
Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Ломбардии
Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию в 17 лечебных учреждениях в итальянской Ломбардии.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%
Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби
ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
В Саратовской области перенесли срок введения пропускного режима
В Саратовской области на два дня перенесен срок введения пропускной системы для работающих граждан, пишет ТАСС.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку
Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
Общество
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Общество
Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона
В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.