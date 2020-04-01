Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Он закрепляет объем инвестиций для компаний, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также требования к ним.

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Общество Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Общество В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.