Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов.
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Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

ТАСС07:26

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости07:20

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Газета.Ru07:31

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

Московский Комсомолец07:33

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

News.ru07:32

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

Пятый канал07:41

Подписан закон о защите и поощрении капиталовложении

ТК Звезда07:56
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России

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Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
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Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

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Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
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На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
ИА Красная Весна 04:22
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
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Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
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Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом

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Минздрав Белоруссии сообщил о смерти второго пациента с коронавирусом

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В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей

Меры начнут применять со 2 апреля. В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей.
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Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
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США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
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Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

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