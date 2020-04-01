Экономика

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияПутин подписал закон о защите и поощрении капвложений в России

В результате законопроект перестал соответствовать своему неформальному названию "Инвестиционный кодекс", которое успело войти в лексикон чиновников. В обновленном виде документ регулирует исключительно соглашения о защите и поощрении капвложений.
Читать в источнике
Комментировать58

Подробнее о событии

Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

ТАССвчера в 13:02

Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъвчера в 09:57

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдашвчера в 07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБКвчера в 08:21

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.рувчера в 07:59

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарантвчера в 09:46

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новостивчера в 07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:55
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия

В Туве зафиксирован подземный толчок

Российская газета 31 марта в 07:40
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Здоровье

На Украине еще 120 человек заразились коронавирусом – Минздрав

За минувшие сутки на Украине ряды заболевших COVID-19 пополнили еще 120 человек.
Украина.ру вчера в 04:08
Экономика

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Известия вчера в 10:54
Армия и оружие

На передовой бунт, в Мариуполе увольняются врачи из-за потока больных «ВСУшников»: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su вчера в 09:35
Экономика

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту.
RT на русском 01:37
Политика

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

РБК 00:57
Общество

Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда

На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
Российская газета 00:53
Энергетика

Китай начнет покупать нефть для госрезервов, сообщило Блумберг

Китай уверенно продвигается вперед со своими планами по покупке нефти в стратегические резервы после резкого снижения цен, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости 02:43
Политика

Американская разведка сочла заниженными данные Китая по коронавирусу

Вашингтон, 2 апреля 2020, 07:27 — REGNUM Китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.
REGNUM 00:27
Общество

В Москве еще 42 человека вылечились от коронавируса

Еще 42 человека с коронавирусом COVID-19 полностью выздоровели в Москве, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 марта в 02:29
Общество

Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены

Распоряжением донского губернатора Василия Голубева сегодня, 1 апреля, внесены изменения и дополнения в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Правительство Ростовской области вчера в 16:27
Экономика

Индекс Dow Jones показал худший первый квартал года за всю историю

Индекс S&P 500 упал за этот период на 20 %, что стало худшим квартальным результатом с 2008 года: именно тогда начался мировой финансовый кризис.
Городовой вчера в 03:52
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Происшествия

В Перми от коронавируса умер второй человек

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Российская газета 02:28
Энергетика

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
ТАСС 02:22
Общество

Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии

Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции

Вечерний курьер вчера в 04:06
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Наука

Открыта комбинированная методика лечения COVID-19

Новый метод тестировали на 1004 пациентах, из которых 1003 вылечились, что может указывать на успешность методики, утверждает доктор.
Территория новостей 31 марта в 03:49
Общество

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя

Власти Красноярского края запретили продажу алкоголя после 18:00 на время действия режима самоизоляции.
Forbes 02:32
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru вчера в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное