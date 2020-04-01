Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.

Авто Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Общество В Саратовской области отложили введение пропускного режима Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.

Здоровье Минздрав оценил готовность регионов РФ к коронавирусу Замминистра здравоохранения России Владимир Уйба заявил в среду, что Минздрав ежедневно проводит мониторинг по ситуации с распространением коронавируса и готовности системы здравоохранения регионов к реагированию.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Общество 440 человек заболели коронавирусом в России за сутки Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.

Общество Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.