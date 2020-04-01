Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов.
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Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъ09:57

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарант09:46

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

ТАСС07:26

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.ру07:59

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдаш07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБК08:21

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости07:20
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