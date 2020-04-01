Экономика
Газета.RuПутин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что этот закон призван создать благоприятные условия для инвесторов.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину
Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Здоровье
В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
Авто
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Политика
Голикова назвала дату начала испытаний вакцины от коронавируса
Работа по испытанию вакцины от коронавируса начнется 29 июня. Об этом в среду, 1 апреля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Чечня закрывает границы из-за коронавируса
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Общество
В Саратовской области отложили введение пропускного режима
Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Здоровье
Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса
Стало известно, что медиков начали увольнять за распространение информации о нехватке оборудования и лекарств.
Здоровье
Минздрав оценил готовность регионов РФ к коронавирусу
Замминистра здравоохранения России Владимир Уйба заявил в среду, что Минздрав ежедневно проводит мониторинг по ситуации с распространением коронавируса и готовности системы здравоохранения регионов к реагированию.
Общество
Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Общество
Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом
Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции
Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.