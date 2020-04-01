Экономика

Daily StormDaily StormПутин подписал закон о защите капиталовложений в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений, который предусматривает создание благоприятных условий для инвесторов.
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Путин подписал закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

ТАСС13:02

Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России

РБК08:21

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Гарант09:46

Путин подписал закон о защите инвестиций

Коммерсантъ09:57

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Взгляд.ру07:59

Президентом Путиным подписан закон о поощрении капиталовложений

Ёлдаш07:41

Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

РИА Новости07:20
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Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Тарантас Ньюс вчера в 06:38
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Общество

В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки были выявлены 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
9111.ru 04:14
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Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса

Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Общество

Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Российская газета 17:30
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс 18:09
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Авто

Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Автоновости дня 01:37
Футбол

«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов

По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общественное телевидение России 07:53
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Политика

США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе

США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 18:18
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Армия и оружие

ВСУ за месяц выпустили по ДНР почти 3800 боеприпасов

Донецк, 1 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак ВСУ по территории ДНР в течение минувшего месяца, сообщили 1 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 16:50
Происшествия

В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус

Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Lenta.ru 17:51
Финансы

«Эксперт РА» прогнозирует рост просрочки по кредитам МСБ

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
РИА Новости 18:08
Общество

Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России

В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:33
Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Российская газета 16:36
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ТАСС 11:24
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Пятый канал 17:53
Происшествия

В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.
REGNUM вчера в 21:26
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Общество

Чечня закрывает границы из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса.
Chelny-biz.ru 09:20
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
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