Экономика
Daily StormПутин подписал закон о защите капиталовложений в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений, который предусматривает создание благоприятных условий для инвесторов.
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Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки были выявлены 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Общество
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Авто
Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Футбол
«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации из-за долгов
По итогам проверки долгов выяснилось, что более четырех лет их размер в клубе превышает стоимость всего имущества.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Политика
США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе
США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Армия и оружие
ВСУ за месяц выпустили по ДНР почти 3800 боеприпасов
Донецк, 1 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак ВСУ по территории ДНР в течение минувшего месяца, сообщили 1 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Происшествия
В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус
Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Финансы
«Эксперт РА» прогнозирует рост просрочки по кредитам МСБ
Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Общество
Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России
В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по обработке продуктов из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Общество
Чечня закрывает границы из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.