Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений, который предусматривает создание благоприятных условий для инвесторов.

Путин подписал закон о защите капиталовложений в России

Здоровье Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Общество Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.

Общество Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Армия и оружие ВСУ за месяц выпустили по ДНР почти 3800 боеприпасов Донецк, 1 апреля 2020, 23:50 — REGNUM Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак ВСУ по территории ДНР в течение минувшего месяца, сообщили 1 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Финансы «Эксперт РА» прогнозирует рост просрочки по кредитам МСБ Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Общество Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.

Здоровье Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Происшествия В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Общество Чечня закрывает границы из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса.