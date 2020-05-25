Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Впрочем, эта мера носит временный характер. Данный закон будет действовать только на время эпидемии коронавируса и связаных с ней ограничений.

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

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