Общество
Вести.RuПутин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Впрочем, эта мера носит временный характер. Данный закон будет действовать только на время эпидемии коронавируса и связаных с ней ограничений.
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Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Происшествия
В Екатеринбурге упал строительный кран
В Екатеринбурге из-за сильного ветра упал строительный кран, пишет РЕН. Отмечается, что происшествие произошло на строительной площадке.
Газета.Ru 10:43
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Общество
Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Sostav.ru вчера в 22:40
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
Наука
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды
Как поясняет научный руководитель археологической экспедиции научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия Евгений Пигарев, раньше считалось, что именно в районе села Селитренное находятся культурные слои XIII века, и ученые предполагали, что Селитренное городище являлось первой столицей Золотой Орды, городом Сарай или Сарай Бату.
Российская газета 11:06
Экономика
Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
OAnews 10:42
Общество
В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского
В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города.
RT на русском 06:27
Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
Кино
Студия Pixar выпустила мультфильм про гея
Поступь актуальных веяний столь неумолима, а разум индустрии "прогрессивно" прочистился настолько, что Pixar, ведущая западня анимационная студия, сняла об этом мультфильм.
Российская газета 05:26
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Здоровье
Белгородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
"Белгородская область находится на плато по заболеваемости коронавирусом, мы надеемся на это", - сообщили на очередном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе в понедельник, 25 мая.
Kursk.com 06:59
Общество
Силовые установки «заморозят» в 2023-м
В новой версии правил доработка силовых установок с 2021 по 2023-й будет разрешена только один раз в год, а после этого их окончательно «заморозят» – любые вмешательства будут возможны только по соображениям безопасности и под контролем FIA.
F1news.ru 08:20
Музыка
Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва 04:31
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47