Общество
Lenta.ruОСАГО в России начнут выдавать по-новому
В России изменили правила приобретения полиса ОСАГО, стоимость которого теперь может изменяться в зависимости от индивидуальных характеристик водителей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Авто
Volkswagen в России наладит сборку трех новых моделей
Марка Volkswagen планирует запустить сборку трех новых моделей на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где с 2011 года организовано контрактное производство автомобилей немецкого концерна.
АвтоВзгляд 22 мая в 12:30
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Происшествия
В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала
В Московской области прокуратура проводит проверку после появления в СМИ сообщений об осквернении обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 10:59
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Общество
В Японии полностью отменили режим ЧС
МИР 24 05:42
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
Во время урагана в Свердловской области погибли два человека
Еще один человек погиб в городе Арамиль (Свердловская область).
Коммерсантъ 11:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Игры
Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие
Громкое название: в ВВС Индии формируется новая эскадрилья «Летающие пули»
Речь идёт об эскадрилье под громким названием «Летающие пули». Она получили 18-й номер в структуре индийских ВВС.
Военное обозрение 08:49
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 23:57
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Введенный правительством запрет на ввоз топлива из-за рубежа вызовет увеличение цен на бензин, однако они бы росли в любом случае, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
РИА Новости 10:09
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Киберспорт
Call of Duty: WWII раздадут подписчикам PS Plus уже завтра
Sony как гром среди ясного неба объявила, что уже завтра подписчики PS Plus смогут загрузить Call of Duty: WWII.
Игромания.ру 11:34
Авто
Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru вчера в 08:52
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
RT на русском 12:19
Общество
В петербургских ковид-больницах заканчиваются койки, но в Роспотребнадзоре этого не видят
Как стало известно «Доктору Питеру», в Покровской больнице на сегодня находится более 650 пациентов на 543 койках.
Доктор Питер 11:51