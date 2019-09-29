Экономика

Мойка78Мойка78Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому электронные сигареты и средства для нагревания табака станут подакцизными товарами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. В силу закон вступит со следующего года.
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Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты и вино

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Известиявчера в 15:41

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