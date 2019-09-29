Экономика
Мойка78Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому электронные сигареты и средства для нагревания табака станут подакцизными товарами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. В силу закон вступит со следующего года.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:11, Вашингтон
Технологии
Стало известно, откуда мошенники берут номера россиян
Мошенники для звонков клиентам банков в основном берут данные из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
ФедералПресс вчера в 22:15
Гаджеты
Huawei в России начала продажи ноутбука MateBook D. Цены
Huawei MateBook D будет поставляться с лицензионной операционной системой Windows 10 Home.
Astera 27 сентября в 17:47
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Наука
Жизнь 17% населения Земли зависит от состояния океанов
Эксперты по изменению климата заявили, что жизнь 17% населения Земли (1,3 млрд человек), проживающих в высокогорьях и прибрежных зонах, зависит от состояния криосферы и океанов.
Poplawok.ru 27 сентября в 16:22
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС вчера в 05:52
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года.
РБК 01:03
Космос
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса и Луны
Создатель компании SpaceX Илон Маск показал прототип корабля, который может перевозить груз и космонавтов на Марс и Луну.
Политика Сегодня вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor вчера в 23:01
Политика
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Армия и оружие
В Лондоне заявили, что Британия находится в состоянии войны из-за кибератак из РФ и КНР
Великобритании приходится постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств.
ТАСС 00:31
Экономика
Россияне назвали «субъективную границу» бедности
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК 00:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»
Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета вчера в 03:52
Армия и оружие
Минобороны планирует начать разработку военных электромобилей
Напомним, в середине августа главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Коммерсантъ 00:21
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru вчера в 06:21
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Футбол
«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера
Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия вчера в 09:18
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00