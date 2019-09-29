Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:33, Вашингтон
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Происшествия
Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве
В одной из московских больниц удалось спасти женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы.
Газета.Ru 14:12
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал 10:22
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Политика
Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Австрии
Консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая экс-канцлером Себастьяном Курцем, по предварительным данным, лидирует на досрочных парламентских выборах в республике.
Известия 11:44
Футбол
«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.
iReactor 02:31
Общество
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году, переписчики пойдут к жителям не с бумажными переписными листами, а с планшетами.
ФАН 10:12
Футбол
«Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локо»
Sports.ru 16:57
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Политика
В Элисте собрали сход граждан против назначения и.о. сити-менеджера
Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 17:59
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Армия и оружие
Российская армия получает новые танки Т-90М
Модернизированные танки Т-90М уже поступают в российские вооруженные силы, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.
РИА Новости 17:05
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Игры
Вышло видео с демонстрацией матча игры Project Resistance по Resident Evil
В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.
REGNUM 14:17
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%
Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.
Piter.tv 08:41
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Кино
Мультфильм «Эверест» стал лидером американского проката
Газета.Ru 17:22
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18