Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому электронные сигареты и средства для нагревания табака станут подакцизными товарами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. В силу закон вступит со следующего года.

Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты

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