Экономика
Мойка78Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому электронные сигареты и средства для нагревания табака станут подакцизными товарами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. В силу закон вступит со следующего года.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:05, Вашингтон
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Взгляд.ру вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 27 сентября в 09:08
Политика
Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России
В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
ТАСС 13:02
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Спорт
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.
RT на русском 17:42
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° вчера в 06:49
Экономика
Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября
1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Происшествия
Медведи вломились на веранду дачи в Читинском районе
В селе Старый Ленинск Улётовского района медведица вместе с двумя медвежатами вышла прямо на улицу и всех жителей.
Чита.Ру 09:40
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 05:20
Здоровье
Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости
Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 27 сентября в 04:50
Политика
Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Футбол
Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»
Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
RT на русском 18:10
Кино
Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel
Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
NewInform 07:33
Армия и оружие
Российская армия получила новые модернизированные танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, об этом рассказал главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков, передает "Красная звезда".
РЕН ТВ 17:50
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика
В Париж на похороны Ширака прибудут 80 иностранных лидеров
Как сообщает агентство France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшего экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая состоится в понедельник, 30 сентября, в Париж прибудут 80 лидеров иностранных государств.
Московский Комсомолец 18:47