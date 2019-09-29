Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты

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Акцизы на многоразовые электронные сигареты введут с 2020 года

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Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

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