Политика

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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах. Документ был опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Life.ruвчера в 13:36

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

РБКвчера в 15:42

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Lenta.ruвчера в 14:09

Путин утвердил закон об информировании россиян о положенных льготах

Газета.Ruвчера в 15:02

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Российская газетавчера в 13:41

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

РИА Новостивчера в 22:34

Россиянам станет проще узнавать о положенных им льготах

Парламентская газетавчера в 11:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
News.ru 27 декабря в 07:37
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Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
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Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»

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