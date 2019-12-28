Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах. Документ был опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

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