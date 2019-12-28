Политика
Lenta.ruПутин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Политика
Путин подписал закон о виноделии
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение единого правового регулирования в области производства и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Политика
На Украине объяснили опасность «Северного потока-2» для страны
Экс-депутат считает, что, несмотря на то что строительство «Северного потока-2» может отложиться из-за введенных США санкций, после запуска газопровода Украину ждут сильные финансовые потери.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Торонто», Панарин сделал 3 голевые передачи
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи, а Павел Бучневич не реализовал буллит.
Политика
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Армия и оружие
ПНС Ливии официально запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке, передает Reuters.
Политика
Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
Футбол
Роналду встретился с родившимся без ног мальчиком из Казахстана
Фото опубликовано в Instagram юноши. Мальчик, родившийся без ног, любит футбол, однако из-за своего врожденного дефекта играть не может.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым.
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Технологии
Microsoft готовится ввести подписку на Windows 10
В сети появились слухи о том, что Microsoft намерена включить в будущий пакет Microsoft 365 для обычных пользователей операционную систему Windows 10.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Происшествия
Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО
Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Общество
Внуки президента Эстонии ходят в русский детский сад
В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Шоу-бизнес
Нагиев пожелал Пелагее поскорее найти нового мужчину
Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоём с конём прибавился хоть кто-то ещё, — заявил актёр.
Футбол
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2
«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Хоккей
Фантастический старт молодёжной сборной России в матче с Канадой, видео голов и штурма
Турнирная таблица МЧМ-2020 Календарь МЧМ-2020 Тяжёлое турнирное положение до матча Молодёжный чемпионат мира – 2020 стартовал только 26 декабря, однако турнирная ситуация для сборной России перед матчем с Канадой запуталась таким образом, что стоило начать думать не о лёгком сопернике по четвертьфиналу (Швейцария или Словакия), а о том, как туда вообще пробиться.
Армия и оружие
Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политика
Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Финансы
Украинский ЦБ за неделю купил валюту на рекордную сумму
Как утверждает издание "Громадское", Национальный банк Украины за минувшую неделю закупился валютой на рекордную сумму.
Футбол