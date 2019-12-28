Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин обязал информировать жителей России о полагающихся льготах

Говорит Москва13:58

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

РБК15:42

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Lenta.ru14:09

Путин утвердил закон об информировании россиян о положенных льготах

Газета.Ru15:02

Путин упростил получение информации о льготах

Российская газета13:41

Россиянам станет проще узнавать о положенных им льготах

Парламентская газета11:00

Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Life.ru13:36
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
Политика

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