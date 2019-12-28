Политика
Lenta.ruПутин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Футбол
«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Культура
Лазарев и Лобода рассказали о своем конфликте
Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения о своей ссоре, произошедшей летом на премии «Муз ТВ».
Кино
В Алтайском крае сняли документальный фильм «Быть губернатором»
Фильм «Быть губернатором» зрители смогут увидеть в субботу, 28 декабря, на канале «Россия 24» в 12.00.
Футбол
В Самаре появилась первая в регионе академия футбола высшей категории
«Крылья Советов» стали одним из первых клубов, имеющих такую академию, встав в один ряд с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», и «Локомотивом».
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство
Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Авто
В России с 1 января 2020 года подорожают все модели Renault
Накануне стало известно, что Renault повысит цены на все свои модели в России. Новые прайсы начнут действовать с 1 января следующего года.
Религия
День пророка Аггея: чего не стоит делать 29 декабря
29 декабря православные христиане в нашей стране почитают святого Аггея. Он жил за много лет назад до Рождества Христова.
Политика
В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»
С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Общество
В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников
"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
Происшествия
Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке
Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.
Политика
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Происшествия
Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО
Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%
Спорт
Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
Футбол
Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске
Политика
В МИД России рассказали о назначении нового департамента
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Наука