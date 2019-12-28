Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

РИА Новостивчера в 22:34

Россиянам станет проще узнавать о положенных им льготах

Парламентская газетавчера в 11:00

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Lenta.ruвчера в 14:09

Путин утвердил закон об информировании россиян о положенных льготах

Газета.Ruвчера в 15:02

Путин упростил получение информации о льготах

Российская газетавчера в 13:41

Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Life.ruвчера в 13:36

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

РБКвчера в 15:42
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Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Футбол

«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

Sportbox.RU 27 декабря в 16:43
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Москва 24 27 декабря в 07:16
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Культура

Лазарев и Лобода рассказали о своем конфликте

Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения о своей ссоре, произошедшей летом на премии «Муз ТВ».
Известия вчера в 19:35
Кино

В Алтайском крае сняли документальный фильм «Быть губернатором»

Фильм «Быть губернатором» зрители смогут увидеть в субботу, 28 декабря, на канале «Россия 24» в 12.00.
Вести Алтай 27 декабря в 21:35
Футбол

В Самаре появилась первая в регионе академия футбола высшей категории

«Крылья Советов» стали одним из первых клубов, имеющих такую академию, встав в один ряд с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», и «Локомотивом».
СитиТрафик 27 декабря в 08:06
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Южный Федеральный 27 декабря в 08:33
Авто

В России с 1 января 2020 года подорожают все модели Renault

Накануне стало известно, что Renault повысит цены на все свои модели в России. Новые прайсы начнут действовать с 1 января следующего года.
CarsWeek.ru 27 декабря в 23:25
Религия

День пророка Аггея: чего не стоит делать 29 декабря

29 декабря православные христиане в нашей стране почитают святого Аггея. Он жил за много лет назад до Рождества Христова.
Волга-Медиа 00:38
Политика

В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»

С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Lenta.ru вчера в 23:41
Общество

В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 22:35
Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 27 декабря в 15:47
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.
ТАСС Спорт вчера в 09:55
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК вчера в 08:32
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Происшествия

Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО

Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Lenta.ru вчера в 22:28
Авто

Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%

Телеканал Санкт-Петербург 27 декабря в 05:28
Спорт

Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
ProstoProSport 27 декабря в 05:22
Футбол

Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Чемпионат вчера в 15:18
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 01:36
Биатлон

Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске

Аргументы и Факты вчера в 10:43
Политика

В МИД России рассказали о назначении нового департамента

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
РИА Новости вчера в 17:34
Наука

У эмбрионов человека обнаружили признаки старения

N+1 26 декабря в 10:03
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