Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Документ опубликован на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

РБК15:42

Россиянам станет проще узнавать о положенных им льготах

Парламентская газета11:00

Путин упростил получение информации о льготах

Российская газета13:41

Путин обязал информировать жителей России о полагающихся льготах

Говорит Москва13:58

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Lenta.ru14:09

Путин утвердил закон об информировании россиян о положенных льготах

Газета.Ru15:02

Путин подписал закон об информировании россиян о льготах

Life.ru13:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
Хоккей

Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира.
Sport24.ru 16:01
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Общество

В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
BFM.ru 26 декабря в 07:33
Игры

PlayStation 5 может не получить аппаратные блоки AMD для трассировки лучей

PlayStation 5, как и Xbox One нового поколения, будет основана на платформе от AMD, но, согласно недавней утечке, трассировка лучей, возможно, не будет исполняться на оборудовании компании.
3DNews вчера в 08:16
Культура

Юрий Шатунов: «Разин заставил сделать его крестным моего сына»

StarHit.ru 10:00
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Шоу-бизнес

Филиппу Киркорову удалось похудеть на 24 кг в течение полугода

Филипп Киркоров смог похудеть на 24 кг в течение шести месяцев.
Актуальные Новости 13:40
Общество

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК вчера в 20:51
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Rambler News Service 06:44
Армия и оружие

Япония намерена модернизировать систему ПРО

REGNUM 21:03
Происшествия

В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Российская газета 06:12
Общество

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском 20:29
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия 07:35
Футбол

Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2

«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Sportbox.RU 16:40
Здоровье

Практически 16 000 волгоградцев получили высокотехнологичную медпомощь

В высокотехнологичной медицинской помощи лидирует сердечно-сосудистая хирургия, за ней следует травматология и ортопедия, третье место заняла онкология.
Крестьянская жизнь 08:13
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Космос

Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной

Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
OAnews вчера в 17:00
Происшествия

В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие

Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Новостной фронт 15:46
Футбол

Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Чемпионат 15:18
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
Авто

Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в РФ

Более 1,5 млн автомобилей, оснащенных опасными для жизни подушками безопасности, до сих пор ездят по дорогам России.
Автоновости дня 26 декабря в 20:56
Футбол

ЦСКА заинтересовался защитником «Ростова» Черновым

ФАН вчера в 08:30
Фигурное катание

Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России

Спорт день за днем 11:20
Происшествия

2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Интерфакс 19:06
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
РБК вчера в 09:01
Политика

Мадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional.
Коммерсантъ 21:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное