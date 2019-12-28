Политика
РИА НовостиПутин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
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Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.
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В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.
Политика
Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Футбол
Де Росси может вернуться в «Рому»
По данным источника, представители американской компании уже контактировали с Де Росси, обсуждая его возвращение в качестве члена администрации или тренерского штаба клуба.
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Космос
Под Красноярском впервые прошли огневые испытания частного ракетного двигателя
Под Красноярском прошли огневые испытания ракетного реактивного двигателя.
Политика
В Вене возобновились российско-украинские переговоры по газу
В Вене сегодня, 29 декабря, после небольшого перерыва возобновился очередной раунд российско-украинских переговоров по газу.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Общество
Путин повысил МРОТ на 850 рублей
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России увеличивается минимальный размер оплаты труда.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Биатлон
Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Здоровье
Установлено, что овсянка на завтрак снижает риск инсульта
Здоровье
Что хорошо помогает от похмелья
Медики рассказали о том, что хорошо помогает от похмелья.
Футбол
Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»
Происшествия
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
Технологии
В WhatsApp есть функция «исчезающих сообщений»
Разработчики мессенджера WhatsApp добавили в приложение опцию «Удалить сообщение», которая будет доступна в групповых чатах.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати покусала свою бабушку
Многие фолловеры Симоны Яковлевны считают, что это уже откровенный перебор. Ранее дочь Тимати стала копией Алёны Шишковой, примерив парик.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Хоккей
Форвард США ждет жесткой игры с Россией на МЧМ
Нападающий молодежной сборной США по хоккею Артур Калиев поделился ожиданиями от матча группового этапа молодежного чемпионата мира против команды России, передает ТАСС.
Общество
Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
Всего на конец 2019 года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Московской области были закрыты 28, оставшиеся 11 полигонов планируют закрыть к 2021 году.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.