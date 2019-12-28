Политика
РИА НовостиПутин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе
Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Происшествия
В Тольятти во время выступления упал канатоходец
Политика
Офис Зеленского подтвердил начало обмена пленными в Донбассе
Ранее о начале обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Происшествия
В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Происшествия
Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов
На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Происшествия
На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие
Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник США провёл разведку у границ Крымского полуострова.
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
Шоу-бизнес
Актриса Орнелла Мути изучает русский язык
Итальянская актриса Орнелла Мути учит русский язык. В дальнейшем она планирует получить гражданство РФ, передает ТАСС.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном
В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал отставку Егорова
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о том, что Александр Егоров покинул пост главы Департамента судейства и инспектирования РФС.
Футбол
Сориано: «Гвардиола остается в „Манчестер Сити“»
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано опроверг слухи, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в ближайшее время.
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Кононов может возглавить «Динамо» из Бреста
Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов может возглавить брестское "Динамо", сообщает "Белорусский футбол".
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Происшествия
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
Политика
Санкции США против «Турецкого потока» не повлияют на сроки его запуска - Ищенко
На прошлой неделе президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей.
Политика
Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене
Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.