Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

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