Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineПутин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет признавать физические лица СМИ — иностранными агентами. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал закон о физлицах-иноагентах. Но вопросы остались

Национальная служба новостей00:02

Путин подписал закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов

РИА Новостивчера в 13:11

Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иноагентами

ТАССвчера в 12:36

Путин одобрил закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов

RT на русскомвчера в 12:49

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Интерфаксвчера в 12:49

Путин подписал закон о СМИ — иноагентах

РБКвчера в 12:53

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Коммерсантъвчера в 12:34
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Происшествия

Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне

Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Российская газета 02:49
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Общество

Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия

В Белгородской области перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области в районе села Архангельское перевернулся рейсовый пассажирский автобус, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 02:51
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро

В начале торгов российский рубль показал снижение к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:16
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти

Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Происшествия

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Политика

Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал решение украинских властей сменить руководство государственной компании.
RT на русском вчера в 14:56
Политика

Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным только ради защиты интересов страны.
Lenta.ru 01:44
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Происшествия

В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Известия вчера в 06:48
Технологии

Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Planet Today вчера в 13:16
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Росбалт 30 ноября в 22:01
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Общество

Глава ВС рассказал, сколько дел рассмотрели в упрощенном порядке

Небольшое число дел рассмотренных СОЮ в упрощенном порядке Лебедев объяснил тем, что законодатель не согласился с инициативой ВС о расширении упрощенного производства по гражданским и административным делам.
Право.ру 02:50
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Происшествия

Установлены личности 17 погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности 17 из 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 01:43
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Экономика

Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
Ведомости вчера в 14:10
Авто

Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа

Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Somanyhorses вчера в 11:40
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
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