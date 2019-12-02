Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.

Политика В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка $2,4 млрд.

Общество Путин предписал братьев и сестер зачислять в одну школу Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети из одной семьи будут иметь преимущественное право зачисления в один детский сад и одну школу.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати Основатель лейбла Black Star игнорирует слухи, но Настя прокомментировала их, заверив, что в ее семье все хорошо, а о других женщинах не может быть и речи.

Политика Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.

Общество Российские операторы попросили внести поправки в закон о Рунете В России операторы связи попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов теми компаниями, которые устанавливают оборудование для исполнения закона о суверенном Рунете.

Общество Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей, поскольку считает, что она виновата в том, что «Спартак» расторг с ним контракт.

Экономика Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Политика Эрдоган описал отношения Турции с Россией и НАТО Президент Турции Реджеп Эрдоган перед поездкой на саммит НАТО в Лондоне описал отношения Анкары с альянсом и с Россией, сообщает Haberturk.

Экономика ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».

Общество Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.

Космос Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона Измерения, проведенные прибором «Солнечный ветер вокруг Плутона» (SWAP) на борту космического корабля «Новые горизонты» НАСА, дают важную новую информацию из самых отдаленных уголков космоса, которые когда-либо исследовались.

Спорт Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Космос НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама» Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Общество Из экзамена на права исключат «площадку» Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.