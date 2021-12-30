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Путин подписал закон об использовании водительских прав для упрощенной идентификации

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий систему идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона.
Life.ru
Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.
РИА Новости
Теперь так смогут действовать операторы мобильной связи, почтовые отделения, страховые компании, лизинговые компании, ломбарды.
Московский Комсомолец
Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным.
Взгляд.ру

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