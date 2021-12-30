Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».
Планетологи выяснили, что процессы тепловой конвекции в азотном леднике, которые усиливаются за счет сублимации, действительно способны создать необычный ячеистый узор на поверхности льда, который наблюдается на Равнине Спутника на Плутоне.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции выступили с предновогодним обращением к россиянам, пожелав стойкости и новых достижений, сообщает РИА "Новости".