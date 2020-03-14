Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.
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с чего всё началось
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале
 правовой информации.
ТАСС06:47

Подробнее о событии

Путин подписал закон об изменении Конституции

Коммерсантъ06:47

Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

ТАСС07:18

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

РИА Новости07:08

Путин подписал закон о поправках к Конституции

РБК06:49

Павел Крашенинников комментирует ход работы над изменениями в Конституции

Российская газета11:46

Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию

Lenta.ru07:23

Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции

Телеканал RTVI07:09
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Политика

Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.
Lenta.ru 15:33
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
РИА Новости 03:53
Биатлон

Самуэльссон об обысках у Логинова на ЧМ: надеюсь, у полиции были действительно серьёзные основания

Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания.
RT на русском 15:42
Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Кино

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Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
ТАСС 09:41
Общество

Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
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Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

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В интервью ТАСС Медведев рассказал, что в СКА знали о запрете на проведение в Финляндии крупных мероприятий, поэтому «Йокериту» предложили сыграть все встречи серии в России.
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Общество

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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергей Семака, приняла решение вместе с детьми отправиться на карантин из-за вспышки нового коронавируса.
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова.
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Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
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Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

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Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м

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Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать

Нападающий Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев всего лишь повод для продолжительной сиесты.
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В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

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Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

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Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.
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Поразительная эпидемия быстро распространяется, и ни один человек не может понять, что же на самом деле происходит.
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
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Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

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Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
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В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

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В мире остался единственный материк, где нет коронавируса

Ни одного случая заражения COVID-19 не зарегистрировано лишь на одном материке в мире - Антарктиде.
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Как работают Яндекс.Новости?
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