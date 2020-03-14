Политика
КоммерсантъПутин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.
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Политика
Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией
Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил не водить детей в школу из-за эпидемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
Биатлон
Самуэльссон об обысках у Логинова на ЧМ: надеюсь, у полиции были действительно серьёзные основания
Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания.
Экономика
Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса
Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
Кино
Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино
В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа.
Общество
Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса
Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Хоккей
СКА предлагал «Йокериту» сыграть все встречи серии в Санкт-Петербурге
В интервью ТАСС Медведев рассказал, что в СКА знали о запрете на проведение в Финляндии крупных мероприятий, поэтому «Йокериту» предложили сыграть все встречи серии в России.
Общество
Семья Семака отправилась на карантин из-за вспышки коронавируса
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергей Семака, приняла решение вместе с детьми отправиться на карантин из-за вспышки нового коронавируса.
Футбол
Черевченко объяснил выбор вратаря «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Общество
Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м
Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.
Футбол
Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать
Нападающий Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев всего лишь повод для продолжительной сиесты.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Происшествия
Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции
Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.
Кино
Ни на что не намекая: топ-10 самых впечатляющих фильмов про заражения
Поразительная эпидемия быстро распространяется, и ни один человек не может понять, что же на самом деле происходит.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Общество
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Авто
Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100
На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
В мире остался единственный материк, где нет коронавируса
Ни одного случая заражения COVID-19 не зарегистрировано лишь на одном материке в мире - Антарктиде.