с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

Хоккей СКА предлагал «Йокериту» сыграть все встречи серии в Санкт-Петербурге В интервью ТАСС Медведев рассказал, что в СКА знали о запрете на проведение в Финляндии крупных мероприятий, поэтому «Йокериту» предложили сыграть все встречи серии в России.

Футбол Черевченко объяснил выбор вратаря «Арсенала» Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Происшествия Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.

Общество Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.