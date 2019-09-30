Экономика
REGNUMПутин подписал закон об изменениях налоговой политики
Законопроект о поправках к Налоговому кодексу подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно нововведению, теперь российским гражданам будет проще подавать документы в налоговые органы, поскольку они смогут это сделать через МФЦ.
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела
Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Происшествия
Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей. Пострадала жена футболиста
В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста – Лариса Семшова.
Sports.ru 03:59
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Экономика
Структура «РусАла» отказалась от иска к «Юнипро»
Девятый апелляционный суд Москвы принял заявленный в ходе заседания в понедельник отказ "РусАл Новокузнецкий алюминиевый завод" от исковых требований к ПАО "Юнипро", передал из зала суда корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 03:52
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Экономика
«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair
Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей.
ТАСС 00:20
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Футбол
Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020
Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Футбол
Грузинских спортсменов возмутила песня Меладзе
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке, прозвучавшей во время матча.
Рамблер 03:44
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Политика
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:43
Происшествия
Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы
Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Технологии
Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян
Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков.
Lenta.ru 04:03
Политика
Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
Известия 03:26
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем шоу «Вечерний Ургант»
Японский разработчик игр Хидэо Кодзима посетит программу «Вечерний Ургант».
CyberSport.ru вчера в 07:36
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36