Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон об изменениях налоговой политики

Законопроект о поправках к Налоговому кодексу подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно нововведению, теперь российским гражданам будет проще подавать документы в налоговые органы, поскольку они смогут это сделать через МФЦ.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

Вести.Ruвчера в 23:46

Закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс, утвердил Владимир Путин

Южный Федеральный02:00

Путин подписал закон, упрощающий подачу документов в налоговую службу

НовостиВолгограда.ру01:34

Путин подписал закон об изменениях налоговой политики

REGNUM00:47

Россияне смогут отправлять документы в налоговую через МФЦ

Парламентская газета03:10

Документы в налоговую теперь можно подать через МФЦ

Tochka Zрениявчера в 18:25

Путин подписал закон об изменении некоторых норм основных направлений налоговой политики

ТАССвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

РБК вчера в 09:40
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Происшествия

Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Происшествия

Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей. Пострадала жена футболиста

В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста – Лариса Семшова.
Sports.ru 03:59
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Общество

В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды

В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Экономика

Структура «РусАла» отказалась от иска к «Юнипро»

Девятый апелляционный суд Москвы принял заявленный в ходе заседания в понедельник отказ "РусАл Новокузнецкий алюминиевый завод" от исковых требований к ПАО "Юнипро", передал из зала суда корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 03:52
Наука

Выявлена опасность чайных пакетиков

Дни.ру 27 сентября в 04:06
Экономика

«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair

Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей.
ТАСС 00:20
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Экономика

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Футбол

Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020

Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Политика

Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ

Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Политика

Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Футбол

Грузинских спортсменов возмутила песня Меладзе

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке, прозвучавшей во время матча.
Рамблер 03:44
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Политика

Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:43
Происшествия

Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы

Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Технологии

Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян

Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков.
Lenta.ru 04:03
Политика

Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
Известия 03:26
Культура

Хидэо Кодзима станет гостем шоу «Вечерний Ургант»

Японский разработчик игр Хидэо Кодзима посетит программу «Вечерний Ургант».
CyberSport.ru вчера в 07:36
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное