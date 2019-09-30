Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон об изменениях налоговой политики

Законопроект о поправках к Налоговому кодексу подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно нововведению, теперь российским гражданам будет проще подавать документы в налоговые органы, поскольку они смогут это сделать через МФЦ.
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Налоговые документы можно будет отправить через МФЦ

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