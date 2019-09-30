Экономика
REGNUMПутин подписал закон об изменениях налоговой политики
Законопроект о поправках к Налоговому кодексу подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно нововведению, теперь российским гражданам будет проще подавать документы в налоговые органы, поскольку они смогут это сделать через МФЦ.
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Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Политика
В Париже началось прощание с Жаком Шираком
В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
Вести.Ru 05:13
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Армия и оружие
В Генштабе ВС РФ рассказали, сколько человек призовут в армию осенью
Бурдинский добавил, что призванную комиссию прошли порядка 580 тыс. человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные были освобождены или получили отсрочку.
ФАН 08:47
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Гордеев поручил разобраться с обманом потребителей на этикетках продуктов
По итогам встречи Протасов направил Гордееву письмо (копия есть у РБК), в котором просит вице-премьера поручить профильным ведомствам — Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу и Роскачеству — проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент о маркировке пищевой продукции, чтобы устранить проблему обмана потребителей.
РБК 09:00
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
РИА Новости 09:47
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер вчера в 05:07
Общество
Лауреат конкурса «Цифровой прорыв» прокомментировал победу
RT на русском 09:36
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Транспорт
Собянин объявил о планах отменить транспортный налог на электромобили
В Мосгордуму будет внесен законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 09:12
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России
Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.
OAnews вчера в 02:09
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза 28 сентября в 16:11