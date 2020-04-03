Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов. Также допускается продажа рецептурных лекарств при режиме чрезвычайной ситуации или эпидемии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Тульской области выявили 18 нарушений режима самоизоляции Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило 18 фактов нарушения режима самоизоляции жителями региона и предупреждает граждан об увеличении размеров штрафных санкций.

Общество В Праге снесли памятник маршалу Коневу Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.