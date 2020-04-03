Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов. Также допускается продажа рецептурных лекарств при режиме чрезвычайной ситуации или эпидемии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

РБК12:40

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

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Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

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Lenta.ru12:20

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Телеканал 360°12:14

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

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