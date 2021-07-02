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Путин подписал закон об освобождении части кафе и ресторанов от НДС

Владимир Путин подписал закон, освобождающий часть кафе, ресторанов и других заведений общественного питания от налога на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике

С чего всё началось

Путин подписал закон, освобождающий от НДС рестораны, кафе и закусочные

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного питания, соответствующие требованиям. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
ТАССвчера в 04:04

Подробнее о событии

Путин освободил от НДС ряд ресторанов и кафе

Компаниявчера в 07:29

Путин подписал закон об освобождении части кафе и ресторанов от НДС

Forbesвчера в 05:52

Путин подписал закон, освобождающий от НДС рестораны, кафе и закусочные

ТАССвчера в 04:04

Путин подписал закон, освобождающий от НДС рестораны, кафе и закусочные

Smotrim.ruвчера в 05:06

Президент России освободил ряд предприятий общепита от уплаты НДС

Российская газетавчера в 04:36

Некоторые предприятия общественного питания освободили от НДС в России

Экономика сегоднявчера в 04:15

Путин освободил от НДС ряд предприятий общепита

ФАНвчера в 05:18
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В ФМБА сообщили о более низкой заболеваемости COVID-19 среди аллергиков

Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусом, сообщил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Муса Хаитов в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 20:28

Американская Киноакадемия вновь допустит на «Оскар» фильмы без проката

Американская Киноакадемия продлила срок действия специального регламента премии "Оскар", который был утвержден после начала пандемии коронавируса нового типа и в связи с закрытием многих кинотеатров.
KinoNews.ru1 июля в 11:27

Спектакли из девяти городов РФ вошли в шорт-лист премии «Музыкальное сердце театра»

Спектакли из девяти городов РФ вошли в шорт-лист национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра", который пройдет с 1 по 11 октября в Новосибирске, сообщил на пресс-конференции в ТАСС продюсер премии и фестиваля Дмитрий Калантаров.
ТАСС1 июля в 09:39