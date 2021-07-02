Спектакли из девяти городов РФ вошли в шорт-лист премии «Музыкальное сердце театра»

Спектакли из девяти городов РФ вошли в шорт-лист национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра", который пройдет с 1 по 11 октября в Новосибирске, сообщил на пресс-конференции в ТАСС продюсер премии и фестиваля Дмитрий Калантаров.