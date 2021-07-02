Путин подписал закон об освобождении части кафе и ресторанов от НДС
Владимир Путин подписал закон, освобождающий часть кафе, ресторанов и других заведений общественного питания от налога на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Путин подписал закон, освобождающий от НДС рестораны, кафе и закусочные
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного питания, соответствующие требованиям. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
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