Политика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации.
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Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

RT на русском15:01

Путин решил освободить россиян от ряда налогов

URA.Ru14:11

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

Российская газета13:31

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ компенсаций пострадавшим от ЧС

Life.ru13:16

Путин освободил студентов от уплаты НДФЛ с материальной помощи

Известия12:35

Путин подписал закон, который освободит студентов от НДФЛ на матпомощь

РЕН ТВ12:22

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи с ЧС

ТАСС12:30
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Автоспорт

Глава Toro Rosso оценил выступление Квята на Гран-при России

RT на русском 18:24
Общество

В России появится единая база плательщиков ЖКХ

Фото: chtremuha.com В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные всех плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
ЦДИ ПО вчера в 03:17
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Культура

На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы

Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Кино

Актер из «Джокера» рассказал о тяге к бесконтрольной ругани

Lenta.ru 17:20
Шоу-бизнес

Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Космос

Apple выпускают свой сериал про альтернативную историю NASA

DixiNews 27 сентября в 13:47
Политика

Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента

Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда вчера в 18:28
Происшествия

СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

REGNUM 14:06
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика

В Элисте собрали сход граждан против назначения и. о. сити-менеджера

Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Футбол

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
ТАСС 13:02
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 14:22
Здоровье

Онкологи перечислили игнорируемые нами признаки лейкемии

Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 17:58
Политика

Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Футбол

«Нефтехимик» нанес «Торпедо» второе поражение в сезоне

Команда Сергея Игнашевича, потерпевшая второе поражение в сезоне, остается на первой строчке в таблице ФНЛ с 37 очками.
Sport24.ru 11:03
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Политика

Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Футбол

«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы

«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Политика

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Футбол

«Ротор» готовится к матчу против «СКА-Хабаровск» в Волгограде

Волгоградская правда вчера в 13:07
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Политика

В США призвали не пускать Россию на Луну

НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.
Lenta.ru вчера в 04:53
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