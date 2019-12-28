Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин

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