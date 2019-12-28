Общество
RT на русскомПутин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон об улучшении условий содержания в следственных изоляторах для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных
Агентство Москвавчера в 12:10
Путин подписал закон о камерах для беременных и матерей с детьми в СИЗО
Московский Комсомолецвчера в 13:17
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
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